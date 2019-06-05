Алексей Текслер подал в избирком документы для участия в выборах губернатора

Фото с сайта gubernator74.ru

Руководитель Челябинской области Алексей Текслер стал первым претендентом на пост губернатора.

В среду, 5 июня, Алексей Текслер подал документы в областную избирательную комиссию. Он зарегистрировался в качестве самовыдвиженца. Глава региона заявил, что определился с сенаторской тройкой, но ее состав называть не стал.

Прием заявок от кандидатов начался во вторник. В этом году в выборах смогут участвовать не только представители политических партий, но и самовыдвиженцы. Для этого им нужно собрать не менее 13 тыс. 168 подписей в свою поддержку. Документы от претендентов на пост губернатора будут принимать до 24 июня. Выборы пройдут 8 сентября.

Фото с сайта gubernator74.ru

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