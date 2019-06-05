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Алексей Текслер подписал постановление о создании министерства промышленности Челябинской области
05.06.2019 г. 15:20
В Челябинской области официально создали министерство промышленности региона.
Глава региона Алексей Текслер подписал постановление о создании министерства промышленности и природных ресурсов. Документ опубликован на сайте областного правительства. В постановлении говорится, что новое ведомство получит полномочия минимущества в сфере природных ресурсов и минэкономразвития в области промышленности. Алексей Текслер сообщил, что руководителя министерства определят с помощью конкурса. Он будет объявлен в ближайшее время.
Куратором нового ведомства будет вице-губернатор Егор Ковальчук. Он был министром промышленности Челябинской области с 2012 по 2014 год. В октябре 2014-го в структуре регионального правительства произошли изменения. Тогда минпром переименовали в министерство имущества и природных ресурсов, а полномочия в сфере промышленности передали минэкономразвития.
Фото с сайта gubernator74.ru
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