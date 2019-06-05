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Конкурсная комиссия определила двух кандидатов на пост мэра Копейска
05.06.2019 г. 14:43
Фото с с сайта akgo74.ru
В Копейске в среду, 5 июня, прошло заседание конкурсной комиссии по выборам кандидатов на пост главы города.
Конкурсная комиссия отобрала двух кандидатов на пост мэра Копейска. В шорт-лист попали исполняющий обязанности главы города Андрей Фалейчик и вице-мэр Чебаркуля Юрий Заневский. Всего на пост мэра претендовали десять человек. Выборы состоятся 14 июня на заседании собрания депутатов Копейска.
В марте 2019 года Владимир Можин по собственному желанию ушел в отставку с поста главы города. Сейчас обязанности мэра исполняет бывший замминистра строительства области Андрей Фалейчик.
Фото с с сайта akgo74.ru
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