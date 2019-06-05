Житель Челябинска предложил убрать забор у здания областного правительства

Фото: Павел Кочнев / vk.com

Челябинец попросил Алексея Текслера убрать забор и шлагбаумы возле правительства.

Павел Кочнев отправил главе региона соответствующее обращение в интернет-приемную, на электронную почту и в директ в Instagram. Мужчина ранее случайно увидел в одном из пабликов «ВКонтакте» комментарий о том, что в Челябинской области здание правительства — едва ли не единственное, у которого есть забор. Эту информацию он начал проверять через Google.Maps и посмотрел соседние города.

«Залез в Google.Maps, посмотрел ближайшие города — Уфу, Курган — и другие, которые были перечислены в посте. Везде прекрасный открытый фасад, где-то даже лавочки стоят. А у нас — забор. Мимо этого забора постоянно ходишь, за ним всегда (причем очень контрастно, особенно зимой чувствуется) — прекрасная, почищенная территория, ухоженная. А ты идешь по этому тротуарчику, который искусственно заужен значительно, вдоль забора. Слева у тебя — машины, справа — забор. Не очень комфортно себя ощущаешь. Я все это в голове сложил и решил написать», — пояснил «Челябинскому эху» Павел Кочнев.

В обращении Павел Кочнев написал, что «доступный фасад здания демонстрирует открытость властей к простым людям, а не стремление отгородиться от них высокой неприступной решеткой». И попросил рассмотреть возможность демонтировать забор.

«Этим Вы наглядно продемонстрируете людям перемены в отношениях властей и жителей области, а люди получат больше пространства для комфортных прогулок в центральной части города вдоль фасада красивого здания, а не вдоль очередного забора, которых и так слишком много в нашем городе», — говорится в тексте, который также размещен на странице Павла Кочнева «ВКонтакте».

Также челябинец просит убрать шлагбаумы, перекрывающие улицу Коммуны. К посту он прикрепил фото, на котором наглядно показал, как выглядело бы пространство возле здания правительства после всех изменений.

Пока жителю города пришел автоматический ответ, что в ближайшие дни обращение зарегистрируют, а позже дадут обратную связь. У записи челябинца в соцсети «ВКонтакте» несколько репостов, в том числе идею поддержало сообщество «Челябинский урбанист». Павел Кочнев надеется, что предложение дойдет до Алексея Текслера и он не получит отписку.

Фото: Павел Кочнев / vk.com

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