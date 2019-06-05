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В челябинское УФАС поступила жалоба на заправки, которые маскируются под «Лукойл»
05.06.2019 г. 14:09
ПАО «Лукойл» направило в Челябинское УФАС жалобу на незаконное использование товарных знаков.
Компания сообщила, что владельцы двух заправок в Копейске незаконно используют элементы фирменного стиля «Лукойла». Автозаправочная станция оформлена в красно-белом цветовом сочетании. «На стойках опор навеса нанесены товарные знаки «ЭКТО» и «ЭКТО plus», а на информационной стеле есть изображение, содержащее символы LUK, и сходное до степени смешения с товарным знаком «Лукойл», — сообщил заявитель.
Бизнес на этих заправках ведут компании «Копейск тур», «Турбо-трэвел» и «Дэльта транс». По мнению заявителя, если покупатели приобретут некачественное топливо у данных продавцов, деловой репутации «Лукойла» может быть причинен вред. Также представители нефтяной компании указали на нарушение права на товарные знаки, которое причиняет убытки в форме упущенной выгоды.
Челябинское УФАС в течение месяца примет решение о возбуждении дела, сообщили в антимонопольной службе.
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