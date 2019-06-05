В Челябинской области назначен новый начальник управления ФСБ

Фото с сайта pnzreg.ru

Новый руководитель управления ФСБ по Челябинской области приступает к работе 5 июня.

Указ о назначении Сергея Сизова подписал президент Владимир Путин. В среду, 5 июня, новый начальник управления приступает к исполнению должностных обязанностей.

Сергей Сизов родился в 1967 году, окончил Липецкий политехнический институт, в органах государственной безопасности — с 1993 года. Он — генерал-майор. В Челябинскую область приехал из Пензенской, где возглавлял управление ФСБ с апреля 2016 года. А до этого времени около трех лет был первым заместителем начальника УФСБ по Челябинской области.

Предыдущий руководитель Юрий Никитин освобожден от должности в связи с увольнением в запас ФСБ России. Сообщается, что он достиг предельного возраста пребывания на военной службе. Юрий Никитин был начальником управления ФСБ по Челябинской области с конца 2016 года.

Фото с сайта pnzreg.ru

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