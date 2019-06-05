В Челябинской области ликвидируют региональное управление Росприроднадзора

Фото с сайта pravmin74.ru

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин утвердил новую схему размещения территориальных органов Росприроднадзора.

Дмитрий Кобылкин подписал приказ об утверждении новой схемы размещения территориальных органов Росприроднадзора. Она опубликована на сайте минприроды. До 1 августа в стране создадут 31 межрегиональное управление Росприроднадзора. Каждое их них будет осуществлять полномочия на территории двух и более субъектов. Новая схема позволит сократить численность руководящего и административного состава, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Уральском федеральном округе откроют два межрегиональных управления. Первое — Северо-Уральское — будет базироваться в Тюмени. Также будет создано Уральское межрегиональное управление в Екатеринбурге. По данным телеграм-канала «Зеленый змий», этому органу передадут полномочия Росприроднадзора по Челябинской области. Сейчас на Урале функционируют пять региональных управлений и окружной департамент.

Фото с сайта pravmin74.ru

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