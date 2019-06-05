- 65.1243р. - 0.0371
- 73.369р. - 0.0549
В Челябинской области ликвидируют региональное управление Росприроднадзора
05.06.2019 г. 11:45
Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин утвердил новую схему размещения территориальных органов Росприроднадзора.
Дмитрий Кобылкин подписал приказ об утверждении новой схемы размещения территориальных органов Росприроднадзора. Она опубликована на сайте минприроды. До 1 августа в стране создадут 31 межрегиональное управление Росприроднадзора. Каждое их них будет осуществлять полномочия на территории двух и более субъектов. Новая схема позволит сократить численность руководящего и административного состава, сообщили в пресс-службе ведомства.
В Уральском федеральном округе откроют два межрегиональных управления. Первое — Северо-Уральское — будет базироваться в Тюмени. Также будет создано Уральское межрегиональное управление в Екатеринбурге. По данным телеграм-канала «Зеленый змий», этому органу передадут полномочия Росприроднадзора по Челябинской области. Сейчас на Урале функционируют пять региональных управлений и окружной департамент.
Фото с сайта pravmin74.ru
- 05.06.2019 г. Челябинская область заняла предпоследнее место в экологическом рейтинге «Зеленого патруля»
- 30.05.2019 г. Алексей Текслер пообещал снизить объем выбросов в Челябинске на 38%
- 24.05.2019 г. В Госдуму внесли законопроект о квотировании промышленных выбросов в Челябинске и Магнитогорске
- 20.05.2019 г. В Челябинске попытались сорвать форум экологических активистов Урала
- 15.05.2019 г. В Челябинской области предложили опахать ценные леса для защиты от пожаров