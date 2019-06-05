Челябинская область заняла предпоследнее место в экологическом рейтинге «Зеленого патруля»

Фото с сайта pravmin74.ru

Организация «Зеленый патруль» опубликовала экологический рейтинг регионов России по итогам весны 2019 года.

Челябинская область заняла 84-е место в рейтинге, сохранив свою позицию. По итогам зимнего исследования регион тоже был предпоследним. Аутсайдером рейтинга вновь стала Свердловская область. Также в список грязных регионов вошли Иркутская, Нижегородская и Оренбургская области и Красноярский край. Лидером экологического рейтинга стала Тамбовская область.

Эксперты назвали одной из главных экологических проблем регионов последствия мусорной реформы. «Подавляющее большинство субъектов не смогут выполнить задачи, установленные для реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. Вместо создания технопарков по переработки отходов в регионах продолжают забивать мусором старые полигоны», — заявил председатель правления «Зеленого патруля» Андрей Нагибин.

Челябинская область стабильно занимает места в хвосте рейтинга «Зеленого патруля». Например, регион был предпоследним и по итогам летнего и осеннего исследований 2018 года.

Фото с сайта pravmin74.ru



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