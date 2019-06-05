В Челябинской области объявили оранжевый уровень опасности из-за ливней

Фото с сайта pixabay.com

Синоптики прогнозируют ливни и сильный ветер на Южном Урале.

По данным гидрометцентра России, в регионе ввели оранжевый уровень опасности. Его объявляют при наличии вероятности стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В среду, 5 июня, днем в области будут идти дожди, в отдельных районах ожидаются ливни, порывы ветра достигнут 27 м/с. Температура воздуха — +11 - +16. В ночь на четверг в регионе похолодает до + 5. Синоптики прогнозируют грозы, умеренные дожди и сильный ветер.

Фото с сайта pixabay.com

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