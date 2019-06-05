«Администрация Челябинска, депутаты городской думы — я вас ненавижу!». Инвалид-колясочник записал видеообращение к властям города

В Челябинске инвалид-колясочник не смог уехать домой на автобусе, предназначенном для маломобильных пассажиров.



Видеообращение к властям записал Николай Ольховский, который передвигается на коляске. Ролик он опубликовал в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня из-за отсутствия в Челябинске нормального транспорта я опять попал в передрягу», — написал он в комментарии к видеозаписи.

Николай Ольховский рассказал, что во вторник, 4 июня, приехал на остановку «Улица Плеханова» между 20:10 и 20:20. Он знал, что последний низкопольный автобус выходит с вокзала по графику в 20:26. Мимо той остановки он проезжает в 20:34. Но челябинец автобуса не дождался.

«В 20:42 я позвонил диспетчеру. Диспетчер связалась с водителем, и оказалось, что он уже проезжает ЖК «Александровский». То есть с вокзала автобус отправился в 20:00, и «Плеханова» проехал примерно на 26 минут раньше графика. И все — мне осталось только считать проезжающие мимо маршрутки и старые троллейбусы», — написал Николай Ольховский. Ждать транспорта ему пришлось во время дождя.

Диспетчер сообщила парню, что напишет докладную на водителя автобуса, и отправила за инвалидом другую низкопольную машину.

«Почему простая поездка по городу оборачивается чередой унижений, ведущих порой к безвыходным ситуациям? Я — на минуточку — не по барам катался, а участвовал в репетиции замечательного мероприятия для детей-инвалидов и школьников», — возмутился челябинец.

Он также попросил не обвинять во всем водителя автобуса и добавил, что в Челябинске не хватает низкопольных автобусов.

«Администрация Челябинска, депутаты городской думы — я вас ненавижу!» — написал Николай Ольховский в публикации.





Видео: Депутат здорового человека / vk.com

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