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В челябинских МРЭО ГИБДД из-за сбоя временно не выдают права и не регистрируют машины
05.06.2019 г. 10:16
В полиции предупредили об изменении в работе межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД.
Причина — технический сбой программного обеспечения на федеральном уровне. В среду, 5 июня, в Челябинске временно не оказывают несколько услуг — не регистрируют транспорт, а также не выдают и не меняют водительские удостоверения. Ограничена работа отделов на улице Харлова и в многофункциональном центре на Университетской набережной.
В пресс-службе управления МВД по Челябинской области сообщили, что прием граждан начнут после восстановления работоспособности системы. Тех, кто записался через портал госуслуг на 5 июня, примут 6-го вне очереди. В четверг МРЭО ГИБДД в Ленинском районе будет открыт с 08:00 до 20:30.
Фото с сайта cheladmin.ru
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