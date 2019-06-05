Запретили приближаться к мэрии. Подследственному экс-главе администрации Миасса изменили меру пресечения

Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com

Центральный районный суд Челябинска освободил Станислава Третьякова из-под домашнего ареста.

Обвиняемый и его адвокат хотели, чтобы меру пресечения с домашнего ареста изменили на залог, запрет определенных действий, личное поручительство, подписку о невыезде и надлежащем поведении. Суд из этого списка выбрал один вариант.

Станиславу Третьякову запретили совершать ряд действий. В частности, ему нельзя посещать администрацию Миасса, а также приближаться к ее зданию менее, чем на 50 метров. Запретили бывшему главе и участвовать в мероприятиях мэрии, общаться с определенными людьми, пользоваться услугами почты и телеграфа, телефоном и интернетом.

Станислава Третьякова обвиняют в получении взятки в размере 143 тыс. рублей за оформление незаконного землеотвода в 2012 году. Тогда он был заместителем главы администрации Миасса.

Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com

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