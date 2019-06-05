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29.05.2019 г. | 09:38
С мэрии Челябинска взыскали более 576 млн рублей в пользу автобусного предприятия-банкрота
05.06.2019 г. 08:52
Арбитражный суд обязал администрацию города выплатить предприятию «Челябинский автобусный транспорт» более 576 млн рублей.
МУП «Челябинский автобусный транспорт» объявили банкротом два года назад. В июне 2017-го конкурсный управляющий предприятия направил в суд заявление о привлечении к ответственности чиновников администрации. Он просил взыскать с контролирующих должника лиц в пользу «Челябинского автобусного транспорта» более 878 млн рублей. В июне 2018-го Арбитражный суд частично удовлетворил это заявление. К ответственности привлекли администрацию Челябинска. Сумма взыскания не была установлена «до окончания расчетов с кредиторами», пишет «Ъ-Южный Урал».
В материалах дела говорится, что управляющий сообщил о завершении мероприятий конкурсного производства. Размер непогашенных требований составил 576,1 млн рублей. Основным кредитором обанкротившегося предприятия является региональное управление ФНС. Сумма требования налоговиков составляет около 410 млн рублей. В администрации города изданию сказали, что не будут оспаривать решение суда. Мэрия попросила о рассрочке выплаты этой суммы на три года.
Фото с сайта cheladmin.ru
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