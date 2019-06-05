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29.05.2019 г. | 09:38
На трассе М5 в районе Юрюзани до конца лета ограничат движение
05.06.2019 г. 08:46
Фото с сайта pixabay.com
В Челябинской области из-за ремонта временно ограничат движение транспорта на участке трассы М5.
Ремонтировать дорогу будут в районе поворота на Юрюзань. Ограничение будет действовать с 7 июня по 31 августа на отрезке от 1644-го до 1650-й км трассы М5. На этом участке организуют реверсивное движение.
Управление федеральных дорог «Южный Урал» просит автомобилистов планировать свой маршрут с учетом летних ремонтных работ.
Фото с сайта pixabay.com
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