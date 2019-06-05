На трассе М5 в районе Юрюзани до конца лета ограничат движение

Фото с сайта pixabay.com

В Челябинской области из-за ремонта временно ограничат движение транспорта на участке трассы М5.

Ремонтировать дорогу будут в районе поворота на Юрюзань. Ограничение будет действовать с 7 июня по 31 августа на отрезке от 1644-го до 1650-й км трассы М5. На этом участке организуют реверсивное движение.

Управление федеральных дорог «Южный Урал» просит автомобилистов планировать свой маршрут с учетом летних ремонтных работ.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 05.06.2019 г.»