Челябинск вошел в десятку городов, где вторичное жилье наиболее сильно подешевело за пять лет

Фото с сайта minstroy74.ru

Портал Domofond.ru проанализировал динамику цен на вторичную недвижимость в России.

За пять лет вторичная недвижимость подорожала в 60 городах в диапазоне от +0,2% в Домодедове до +41,2% в Сочи, который и стал лидером по темпам роста цен. В мае 2019 года квадратный метр жилья на вторичном рынке столицы зимней Олимпиады-2014 стоил в среднем 120 тыс. 983 рубля.

На втором месте еще один курорт – Геленджик с ростом на 32% до 85 тыс. рублей. Третьим стал Санкт-Петербург: +31% до 132 тыс. рублей.

Челябинск попал в десятку городов, где вторичные квартиры подешевели. В мае 2014 года квадратный метр в них стоил более 46 тыс. рублей. А теперь средняя цена составляет меньше 41 тыс. рублей. Снижение за пять лет — более 11%. Также в списке «дешевеющих» городов оказались Киров, Смоленск, Кемерово и Калуга.

Фото с сайта minstroy74.ru



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