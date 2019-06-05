- 65.1614р. - 0.3933
- 73.4239р. + 0.2059
-
29.05.2019 г. | 09:38
Челябинск вошел в десятку городов, где вторичное жилье наиболее сильно подешевело за пять лет
05.06.2019 г. 08:08
Портал Domofond.ru проанализировал динамику цен на вторичную недвижимость в России.
За пять лет вторичная недвижимость подорожала в 60 городах в диапазоне от +0,2% в Домодедове до +41,2% в Сочи, который и стал лидером по темпам роста цен. В мае 2019 года квадратный метр жилья на вторичном рынке столицы зимней Олимпиады-2014 стоил в среднем 120 тыс. 983 рубля.
На втором месте еще один курорт – Геленджик с ростом на 32% до 85 тыс. рублей. Третьим стал Санкт-Петербург: +31% до 132 тыс. рублей.
Челябинск попал в десятку городов, где вторичные квартиры подешевели. В мае 2014 года квадратный метр в них стоил более 46 тыс. рублей. А теперь средняя цена составляет меньше 41 тыс. рублей. Снижение за пять лет — более 11%. Также в списке «дешевеющих» городов оказались Киров, Смоленск, Кемерово и Калуга.
Фото с сайта minstroy74.ru
- 30.05.2019 г. Объемы ввода жилья в Челябинской области увеличат в полтора раза
- 30.05.2019 г. Океанский круиз по цене однушки в центре: аналитики сопоставили стоимость VIP-туров с ценами на жилье в Челябинске
- 20.05.2019 г. Во всех районах Челябинска подорожали хрущевки
- 13.05.2019 г. Риелторы: на каких российских курортах челябинцам лучше покупать квартиры
- 25.04.2019 г. На северо-западе Челябинска обнаружили дом, где пустуют 52 квартиры