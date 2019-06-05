Ректора челябинского педуниверситета будут выбирать из двух кандидатов

Фото с сайта www.cspu.ru

Аттестационная комиссия министерства науки и высшего образования определила претендентов на пост ректора ЮУрГГПУ.

Заседание комиссии состоялось во вторник, 4 июня. Там решали, кто из пяти ранее заявленных кандидатов будет продолжать борьбу за должность руководителя педагогического вуза. Комиссия выбрала исполняющую обязанности ректора этого университета Татьяну Чумаченко и заместителя проректора по учебной работе ЮУрГУ Марину Потапову.

Чумаченко занимала свой сегодняшний пост с 2017 года. До нее ЮУрГГПУ руководил Владимир Садырин. Когда его полномочия истекли, должны были также состояться выборы ректора. Но комиссия отклонила всех пятерых кандидатов, которые пожелали участвовать, в том числе Садырина. После этого Татьяну Чумаченко и назначили и. о. ректора педуниверситета.

В ближайшее время будет назначена дата выборов руководителя ЮУрГГПУ.

Фото с сайта www.cspu.ru



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