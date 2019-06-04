В Металлургическом районе осенью появится умное уличное освещение

Фото: Анна Адианова

На ЧМЗ осенью планируют внедрить энергосберегающую систему уличного освещения.

Новая система освещения позволит снизить расходы на электроэнергию, заявил директор проекта «Умный город» ПАО «Ростелеком» на Урале Олег Извеков. Так, в Сатке после внедрения технологии городской бюджет начал экономить на ресурсах до 75%. Яркость освещения на улице меняется автоматически в зависимости от времени суток. В Челябинске умное освещение внедрено на четырех участках, отметил Олег Извеков.

«Сейчас прорабатывается вопрос модернизации уличного освещения в районе ЧМЗ. Я думаю, что в этом году мы все реализуем. В этом районе уже была проведена серьезная работа по техническому аудиту состояния уличного освещения, поэтому здесь мы можем достаточно быстро реализовать проект. У нас уже сделано четыре пилотных зоны по умному уличному освещению в Челябинске, например, на улицах Кирова и Лесопарковой», — прокомментировал Олег Извеков.

Представители проекта «Умный город» предложили администрации Челябинска внедрить и другие технологии, которые уже реализованы в Сатке. Например, интеллектуальный вывоз мусора и умные нерегулируемые пешеходные переходы.

Фото: Анна Адианова

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