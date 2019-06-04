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29.05.2019 г. | 09:38
В Металлургическом районе осенью появится умное уличное освещение
04.06.2019 г. 16:16
На ЧМЗ осенью планируют внедрить энергосберегающую систему уличного освещения.
Новая система освещения позволит снизить расходы на электроэнергию, заявил директор проекта «Умный город» ПАО «Ростелеком» на Урале Олег Извеков. Так, в Сатке после внедрения технологии городской бюджет начал экономить на ресурсах до 75%. Яркость освещения на улице меняется автоматически в зависимости от времени суток. В Челябинске умное освещение внедрено на четырех участках, отметил Олег Извеков.
«Сейчас прорабатывается вопрос модернизации уличного освещения в районе ЧМЗ. Я думаю, что в этом году мы все реализуем. В этом районе уже была проведена серьезная работа по техническому аудиту состояния уличного освещения, поэтому здесь мы можем достаточно быстро реализовать проект. У нас уже сделано четыре пилотных зоны по умному уличному освещению в Челябинске, например, на улицах Кирова и Лесопарковой», — прокомментировал Олег Извеков.
Представители проекта «Умный город» предложили администрации Челябинска внедрить и другие технологии, которые уже реализованы в Сатке. Например, интеллектуальный вывоз мусора и умные нерегулируемые пешеходные переходы.
Фото: Анна Адианова
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