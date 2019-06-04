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29.05.2019 г. | 09:38
На фасаде пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске появятся граффити
04.06.2019 г. 16:03
На проспекте Карла Маркса, 164 в Магнитогорске продолжаются работы по благоустройству территории.
Художники-граффисты начали оформлять стены пострадавшего дома. Эти работы они заранее согласовали с жильцами. По словам главного архитектора администрации города Дмитрия Хоменко, эскиз создал заведующий кафедрой дизайна МГТУ имени Носова Андрей Григорьев.
«Мы собирались с жителями, общались, выслушивали их идеи и предложения. Все они однозначно отказались от воздвижения памятника, часовни или стелы. На стенах дома появятся изображения белых птиц и неба, выполненные в стиле оригами», — цитирует Дмитрия Хоменко пресс-служба администрации Магнитогорска.
Работы планируют завершить до конца недели.
Взрыв в многоэтажке на проспекте Карла Маркса произошел утром 31 декабря. Погибли 39 человек. СК до сих пор не назвал причины произошедшего. Есть только предварительная версия, которая говорит об утечке и хлопке газа. После трагедии челябинские СМИ сообщили о том, что это могло быть не коммунальное ЧП, а теракт.
Фото с сайта www.magnitogorsk.ru
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