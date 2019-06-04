На фасаде пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске появятся граффити

Фото с сайта www.magnitogorsk.ru

На проспекте Карла Маркса, 164 в Магнитогорске продолжаются работы по благоустройству территории.

Художники-граффисты начали оформлять стены пострадавшего дома. Эти работы они заранее согласовали с жильцами. По словам главного архитектора администрации города Дмитрия Хоменко, эскиз создал заведующий кафедрой дизайна МГТУ имени Носова Андрей Григорьев.

«Мы собирались с жителями, общались, выслушивали их идеи и предложения. Все они однозначно отказались от воздвижения памятника, часовни или стелы. На стенах дома появятся изображения белых птиц и неба, выполненные в стиле оригами», — цитирует Дмитрия Хоменко пресс-служба администрации Магнитогорска.

Работы планируют завершить до конца недели.

Взрыв в многоэтажке на проспекте Карла Маркса произошел утром 31 декабря. Погибли 39 человек. СК до сих пор не назвал причины произошедшего. Есть только предварительная версия, которая говорит об утечке и хлопке газа. После трагедии челябинские СМИ сообщили о том, что это могло быть не коммунальное ЧП, а теракт.

Фото с сайта www.magnitogorsk.ru



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