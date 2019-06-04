По Кировке пройдет Парад дружбы народов

04.06.2019 г. 16:00

По Кировке пройдет Парад дружбы народов
Фото с сайта cheladmin.ru

Опубликована программа празднования Дня России в Челябинске.

12 июня в городе состоится Парад дружбы народов. Он объединит представителей национальных культурных центров и самодеятельных творческих коллективов. Шествие начнется в 12:00. Участники пройдут от площади Революции по улице Кирова до оперного театра. Завершится парад народным гулянием «Многоликая Россия» на площади Ярославского.

С 11:00 до 17:00 на Кировке пройдет фестиваль узбекской народной кухни. Праздничные мероприятия, посвященные Дню России, также состоятся во всех парках города. В горсаду имени Пушкина будут подведены итоги фестиваля деревянной скульптуры и организовано выступление джаз-оркестра. В Челябинске проживают представители 132 национальностей.

 

 

   Источник: pravmin74.ru

 

Фото с сайта cheladmin.ru

    

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