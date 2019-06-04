Жильцы более 200 домов Советского района останутся без газа

Фото с сайта pixabay.com

В юго-западной части Советского района Челябинска временно приостановят подачу газа из-за работ по врезке газопровода.

Без газа останутся жильцы более 200 домов в районе станции Шершни. Подачу голубого топлива приостановят из-за реконструкции подземного газопровода. Специалисты проложили новый участок трубопровода протяженностью 220 метров, сообщили в пресс-службе городской администрации. С 6 по 14 июня его будут врезать в действующий газопровод. На этот период подача газа в дома будет ограничена.

«Газопровод среднего давления в юго-западной части Челябинска был построен в 90-е годы прошлого века. Выполненные работы позволят увеличить его пропускную способность, повысить надежность и безопасность газоснабжения потребителей», — заявил заместитель генерального директора АО «Челябинскгоргаз» Владимир Фомин.

Фото с сайта pixabay.com

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