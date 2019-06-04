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29.05.2019 г. | 09:38
Жильцы более 200 домов Советского района останутся без газа
04.06.2019 г. 15:50
В юго-западной части Советского района Челябинска временно приостановят подачу газа из-за работ по врезке газопровода.
Без газа останутся жильцы более 200 домов в районе станции Шершни. Подачу голубого топлива приостановят из-за реконструкции подземного газопровода. Специалисты проложили новый участок трубопровода протяженностью 220 метров, сообщили в пресс-службе городской администрации. С 6 по 14 июня его будут врезать в действующий газопровод. На этот период подача газа в дома будет ограничена.
«Газопровод среднего давления в юго-западной части Челябинска был построен в 90-е годы прошлого века. Выполненные работы позволят увеличить его пропускную способность, повысить надежность и безопасность газоснабжения потребителей», — заявил заместитель генерального директора АО «Челябинскгоргаз» Владимир Фомин.
Фото с сайта pixabay.com
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