Алексей Текслер призвал бизнес усилить социальную ответственность перед сотрудниками

Фото: Марина Власова / gubernator74.ru

Глава Челябинской области встретился с руководителями и работниками двух предприятий в Южноуральске.

Во время визита в Южноуральск Алексей Текслер посетил компании «Ю.М.Э.К.» и «Подовинновское молоко». Обе относятся к малому и среднему бизнесу.

«Подовинновское молоко» работает только на местном сырье. Завод начал действовать три года назад после выкупа имущества у предприятия-банкрота — ООО «Урал-молоко». В обновление производства вложили более 110 млн рублей, рабочие места для бывших сотрудников сохранили. Сейчас на предприятии в сутки перерабатывают 80 тонн сырья, основной поставщик — сельскохозяйственный кооператив «Подовинное».

После визита на завод Алексей Текслер сообщил, что в целом при производстве молочной продукции в Челябинской области перерабатывают лишь половину собственного сырья.

«Мне кажется, что это крайне мало. Мы договорились с минсельхозом посмотреть дополнительные меры поддержки, чтобы увеличить этот объем, причем в такой логике: мы производим свое молоко, и на своих же заводах его перерабатываем для получения молочной продукции. Эта тема, на мой взгляд, очень интересная. У нас много направлений развития в агропромышленном комплексе, и это одно из них, которое можно продвигать», — отметил глава региона.

Еще одно предприятие, которое глава региона посетил в Южноуральске, — акционерное общество «Ю.М.Э.К.». Оно производит изоляторы из закаленного стекла, рассказал генеральный директор Александр Троян.

«Наша продукция используется по всему миру на высоковольтных линиях, при монтаже, везде. Без наших изоляторов не будет света ни у кого. В Иран поставляем — в 12 стран мира, как на дальнее зарубежье, так и на ближнее, и по России», — сообщил руководитель.

На предприятии работает более 220 человек. В год завод выпускает 4 млн изоляторов, что составляет около трети от всего рынка сбыта в России, подчеркнул Александр Троян. Продукцию эксплуатируют на объектах энергетики и железнодорожного транспорта в том числе в заполярных и южных широтах, в условиях континентального и приморского климата. Алексей Текслер пообщался с работниками завода.

«По итогу договорились: на заводе нет коллективного договора, но руководитель предприятия мне пообещал просмотреть, продумать вопрос, связанный с дополнительными гарантиями. Я не имею в виду сейчас заработную плату, там, вроде, работники не жаловались, но все остальные вопросы, на мой взгляд, тоже требуют дополнительных гарантий. Это важно, посмотрим, как отработают. На мой взгляд, это такой важный сигнал всем работодателям, я об этом говорил, — увеличить и улучшить социальную ответственность бизнеса перед работниками, и надо с чего-то в этой части начинать», — сказал Алексей Текслер.

Алексей Текслер также сообщил, что в Челябинской области, по последней статистике, более 350 средних предприятий. Это организации с оборотом от 800 млн до 2 млрд рублей.

«Это те предприятия, которые в будущем должны стать крупными. Им тоже необходима поддержка по разным направлениям: где-то их нужно стыковать с крупным бизнесом для того, чтобы формировались заказы, где-то нужно развивать возможность выхода в торговые сети», — сказал глава региона. И добавил, что по каждому направлению необходимо разложить эти проблемы и решать. Соответствующие поручения уже даны.

Фото: Марина Власова / gubernator74.ru

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