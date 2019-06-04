Масштабный ремонт дорог в Челябинске начнется 10 июня

Фото с сайта cheladmin.ru

Генподрядчик начал подготовку к работе в Челябинске по программе «Безопасные и качественные дороги».

Победитель многомиллионного конкурса — компания «Нижавтодорстрой» — вывело на улицы специалистов, которые в эти дни проводят геодезическую съемку. Как сообщил сайту 74.ru гендиректор организации Усик Петросян, 6 июня эту работу завершат, а 10 числа начнут ремонт.

«С заказчиком мы разговаривали, предложили работать круглые сутки. У заказчика на это есть свое мнение. Есть у нас улицы, где проживают люди, и в ночное время заказчик попросил там не работать — только до 11 часов. Но есть улицы, где можно работать и днем, и ночью. На основании этой информации мы сейчас составим график производства работ и подпишем у заказчика», — цитирует издание руководителя компании.



Круглосуточная работа возможна примерно на 30% от общего объема работ, уточнили в «Нижавтодорстрое». Компания намерена использовать собственную технику — ее сейчас перебрасывают из Нижнего Новгорода в Челябинск. Всего привезут 86 машин.

На этой неделе генподрядчик заключит контракты с местными асфальтобетонными заводами. По словам Петросяна, мощности компании позволят одновременно ремонтировать четыре улицы.

Торги на ремонт дорог по программе «Безопасные и качественные дороги» в Челябинской области в этом году проводили трижды. Их отменяли из-за жалоб участников аукциона. С третьего раза победила компания из Нижнего Новгорода. Стоимость контракта составляет 827 млн 700 тыс. рублей.



На эти деньги в Челябинске отремонтируют участки на 18 улицах:



Новоградский проспект — от улицы Салавата Юлаева до границы Челябинска;

улица Доватора — от улицы Воровского до улицы Степана Разина;

улица Худякова — от улицы Воровского до Университетской Набережной;

улица Чичерина — от Университетской Набережной до улицы Салавата Юлаева;

улица Хлебозаводская — от улицы Морской до улицы Северный луч;

улица Северный Луч — от улицы Героев Танкограда до Свердловского тракта;

улица Коммуны — от переулка 2-го Институтского до улицы Третьего Интернационала;

улица Сони Кривой — от улицы Лесопарковой до улицы Воровского;

улица Энгельса — от улицы Курчатова до улицы Худякова;

улица Курчатова — от улицы Энгельса до улицы Елькина;

улица Дзержинского — от улицы Отечественной до улицы Гагарина;

улица Цвиллинга — от проспекта Ленина до улицы Степана Разина;

улица Братьев Кашириных — от улицы 40-летия Победы до улицы Северной;

улица Свободы — от улицы Братьев Кашириных до улицы Торговой;

улица Салавата Юлаева — от улицы Академика Макеева до проспекта Победы;

Университетская Набережная — от улицы Академика Сахарова, улицы Чичерина до улицы Чичерина, улицы Рязанской;

улица 40-летия Победы — от улицы Чичерина до улицы Братьев Кашириных;

улица Российская — от улицы Труда до улицы Свободы.

Фото с сайта cheladmin.ru



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