Алексей Текслер 5 июня зарегистрируется в качестве кандидата для участия в выборах губернатора

Фото с сайта gubernator74.ru

Глава Челябинской области Алексей Текслер в среду посетит избирательную комиссию.

В пресс-службе губернатора сообщили, что в региональный избирком Текслер приедет во второй половине дня. Как ранее заявлял сам глава области, на выборы он пойдет самовыдвиженцем.

Во вторник, 4 июня, на Южном Урале официально стартовала предвыборная кампания. Регистрироваться в качестве кандидатов желающие побороться за самый высокий пост в Челябинской области могут до 18:00 24 июня.

Выборы губернатора в регионе будут проходить в Единый день голосования, 8 сентября.

Фото с сайта gubernator74.ru

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