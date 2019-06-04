Челябинск
- 65.1614р. - 0.3933
- 73.4239р. + 0.2059
Разворот
Разбор полетов
-
29.05.2019 г. | 09:38
Алексей Текслер 5 июня зарегистрируется в качестве кандидата для участия в выборах губернатора
04.06.2019 г. 15:08
Фото с сайта gubernator74.ru
Глава Челябинской области Алексей Текслер в среду посетит избирательную комиссию.
В пресс-службе губернатора сообщили, что в региональный избирком Текслер приедет во второй половине дня. Как ранее заявлял сам глава области, на выборы он пойдет самовыдвиженцем.
Во вторник, 4 июня, на Южном Урале официально стартовала предвыборная кампания. Регистрироваться в качестве кандидатов желающие побороться за самый высокий пост в Челябинской области могут до 18:00 24 июня.
Выборы губернатора в регионе будут проходить в Единый день голосования, 8 сентября.
Фото с сайта gubernator74.ru
Новости на эту тему
- 04.06.2019 г. Алексей Текслер призвал бизнес усилить социальную ответственность перед сотрудниками
- 04.06.2019 г. Алексей Текслер направит более 40 млн рублей на оборудование и ремонт больницы в Южноуральске
- 04.06.2019 г. В Челябинской области официально стартовала кампания по выборам губернатора
- 03.06.2019 г. Прокуратура увидела основания для отмены итогов конкурса по выборам мэра Челябинска
- 03.06.2019 г. За подготовку Челябинска к саммиту ШОС будет отвечать новый вице-губернатор Егор Ковальчук