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29.05.2019 г. | 09:38
В Челябинске спасли краснокнижную сову, которую сбила машина
04.06.2019 г. 15:05
В челябинский зоопарк после курса лечения доставили сбитую машиной сову.
Бородатую неясыть 21 мая сбила машина. На место прибыли орнитологи. Они отправили птицу на ветеринарный осмотр. На закрытом глазу специалисты обнаружили клеща. Насекомое сняли. «Клещевой энцефалит у неясыти не обнаружился. В ходе стационарного лечения не подтвердился и первичный диагноз о возможной контузии легкого», — сообщили в пресс-службе минэкологии.
Сова прошла курс лечения и реабилитации. Затем ее передали в челябинский зоопарк. По словам руководителя организации «Челябинское орнитологическое общество» Ирины Чухаревой, птица чувствует себя лучше, однако в природу она вернуться не сможет из-за поврежденного глаза. Бородатая неясыть входит в список сов, занесенных в Красную книгу Челябинской области.
Фото с сайта pixabay.com
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