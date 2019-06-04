Челябинцам предлагают сдать макулатуру и получить бесплатно саженцы сосны

Фото с сайта gubernator74.ru

В Челябинске 5 июня пройдет акция «Сдай макулатуру — получи дерево!».

Акция будет проходить с 17:00 до 19:00 возле публичной библиотеки. Ее приурочили ко Всемирному дню охраны окружающей среды.

Каждый, кто принесет макулатуру, получит молодые сосны, предоставленные Аргаяшским лесничеством. Их можно будет посадить где угодно — на собственном участке, в саду или лесопарковой зоне, сообщили в минэкологии региона.

Организаторы акции говорят, что за один килограмм вторсырья будут выдавать 10 саженцев.

Фото с сайта gubernator74.ru

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