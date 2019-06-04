В Челябинске хотят внедрить интеллектуальный вывоз мусора

Фото с сайта cheladmin.ru

Наполняемость мусорных контейнеров в Челябинске предложили отслеживать с помощью датчиков.

Властям Челябинска представили умные технологии, реализованные в Сатке. Одна из них — интеллектуальный вывоз мусора. В Сатке на всех контейнерах установлены датчики, которые позволяют отслеживать наполняемость баков, рассказал корреспонденту «Челябинского эха» директор проекта «Умный город» компании «Ростелеком» на Урале Олег Извеков.

«На каждом контейнере установлены датчики наполняемости мусором. Как только контейнер начинает наполняться, информация об этом идет в платформу «Умный город», соответственно, управляющие компании, региональный оператор, администрация муниципалитета могут наблюдать, насколько заполнены контейнеры на площадках сейчас. Регоператор может корректировать маршруты движения мусоровозов, количество мусорных контейнеров на той или иной площадке. Все это делается в автоматическом режиме, когда система сама подсказывает, что нужно сделать», — пояснил Олег Извеков.

Еще одна технология, которую предложили внедрить в Челябинске, — умные нерегулируемые пешеходные переходы. «На «зебрах» устанавливают датчики, а в 50 метрах от них — световое табло для водителей. Когда человек переходит дорогу, табло ярко мигает», — объяснил Олег Извеков. Он добавил, что эта технология актуальна ночью и во время тумана.

Также в Сатке установлены датчики для отслеживания состояния дорожного полотна. Они позволяют удаленно получать информацию об уровне влаги, толщине льда и количеству смеси, которой посыпают дороги. Все эти технологии презентовали правительству области и администрации Челябинска. Теперь представители проекта «Умный город» ждут обратной связи от властей.

Фото с сайта cheladmin.ru



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