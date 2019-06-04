Алексей Текслер направит более 40 млн рублей на оборудование и ремонт больницы в Южноуральске

Фото: Марина Власова / gubernator74.ru

В городские больницу и поликлинику Южноуральска закупят диагностическое оборудование.

Решение выделить дополнительные деньги для медицинских учреждений глава региона озвучил во время визита в город. Изначально посещение больницы в программу объезда не входило, но Алексей Текслер решил посмотреть, в каких условиях жителям Южноуральска оказывают помощь. Помещение взрослой поликлиники необходимо ремонтировать — на эти цели из областного бюджета в текущем году направляют 2 млн рублей. По словам врачей, этого недостаточно — требуется 32 млн рублей. Алексей Текслер сообщил, что решение о выделении денег будет принято.

«Посетил поликлинику, об этой поликлинике мне писали — и о том, что там не хватает врачей, и о том, что там есть проблема с коммуникациями и давно не было ремонта. Соответственно, было принято решение выделить средства для того, чтобы максимально быстро сделать соответствующий ремонт. Плюс мы договорились о перечне оборудования, которое является критичным, важным, — диагностического оборудования, его сегодня не хватает ни в поликлинике, ни в городской больнице, куда я тоже заехал», — рассказал Алексей Текслер.

Есть острая потребность в диагностическом оборудовании, в том числе для выявления злокачественных новообразований. Необходим ультразвуковой сканер для обследования сердечно-сосудистой системы, переносной УЗИ-сканер, видеоколоноскоп и видеобронхоскоп. Предварительная стоимость аппаратуры оценивается в 11 млн рублей. Что касается ремонта, то требуется капитальная реконструкция взрослой поликлиники, рассказал Алексею Текслеру главный врач больницы Южноуральска Александр Яковлев:

— Здесь необходим все-таки капитальный ремонт — замена окон, все растрескавшиеся, замена водоснабжения, отопления.

— Проект готов?

— Смета готова, все есть. В министерстве здравоохранения это все есть, был звонок, понимание есть. Если не в этом году, то в начале следующего, возможно, поступят.

— Что касается ремонта, 32 млн, вы сказали...

— Это взрослая поликлиника.

— Мы это решение примем.

Еще одна важная проблема в здравоохранении Южноуральска — дефицит специалистов. В частности, не хватает уролога, инфекциониста, кардиолога, участковых педиатров и терапевтов. На встрече с главой города Александром Лазаревым руководитель области отметил, что на это необходимо обратить особое внимание. Южноуральск попадает под программу «Земский доктор» для привлечения врачей. По словам Алексея Текслера, нужно усилить работу, чтобы закрыть проблематику по узким специалистам. «По кадрам вопрос понятен. Будем решать. Без первичного звена никуда не деться», — прокомментировал Алексей Текслер.

В Южноуральске глава региона также осмотрел обновленный ЗАГС, молодежный ресурсный центр и долгострой — здание дома-интерната для престарелых и инвалидов. Кроме того, провел встречу с жителями города в недавно отремонтированном Доме кино. Одна из просьб касалась экологии — а именно работы мясокостного перерабатывающего завода. Он находится на территории соседнего Увельского района, но зловонный запах очень часто ощущают и в Южноуральске, рассказала жительница.

«Насколько я знаю, депутат Законодательного собрания Валерий Васильевич Филиппов второй созыв бьется о том, чтобы завод перенести на другую территорию, хотя бы так, чтобы наши жители не страдали от этого зловония. Единственное, чего добился Валерий Васильевич — теперь сжигают отходы ночью, но начинают сжигать с вечера. Когда выйдешь вечером погулять и если в наше направление ветер — дышать просто невозможно», — поделилась жительница.

Женщина попросила Алексея Текслера обратить внимание на присутствие этого завода на территории Увельского района. Глава города сказал, что проблема существует в городе давно, а выезды на завод показали, что там есть большие нарушения.

«Возможно, будет какая-то возможность при вашей поддержке провести реконструкцию данного завода и привести его в соответствие современным стандартам, чтобы по экологическим выбросам нарушений не было», — обратился Александр Лазарев к главе региона.

Алексей Текслер сказал, что записал этот вопрос и позже даст обратную связь. Обращения жителей города также касались оказания помощи в организации площадок для раздельного сбора мусора. Люди выразили обеспокоенность состоянием водоснабжения, очистных сооружений и дорог.

Фото: Марина Власова / gubernator74.ru



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