Депутат в Челябинской области каждый день поет песни для своих избирателей

Депутат горсобрания Миасса Вячеслав Откин регулярно выкладывает в интернет видео, в которых он поет песни под гармонь.

Видео каждый день появляются в группе «Свободный Миасс» в соцсети «ВКонтакте». В них Вячеслав Откин играет на гармони и поет такие известные песни, как «Погранзастава», «Первым делом — самолеты», «Девочка-пай» и «Чистые пруды».

В комментариях к видео жители Миасса пишут вопросы депутату. Вячеслав Откин отвечает на них в некоторых роликах перед тем, как начать петь.

Видео: Вячеслав Откин, Свободный Миасс / vk.com

Часть интернет-пользователей раскритиковали формат общения депутата с избирателями. «Одни песни. В квартире холодище, воды горячей нет, а депутатам похрен, они на гармошке играют», — пишет один из жителей Миасса. Есть и те, кто положительно оценил видео Вячеслава Откина. «Откин — красавец! Хоть кто-то обратную связь дает, да с выдумкой», — заявил другой интернет-пользователь в комментариях.

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