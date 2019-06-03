В Челябинске начали вырубать деревья на кольце Дарвина — Блюхера

Фото: Сергей Белогорохов, «Зеленый город» / facebook.com

В Челябинске стартовала подготовка к строительству развязки возле Мебельной фабрики.

В понедельник, 3 июня, рабочие срубили на участке более десятка деревьев. Один из местных жителей снял происходящее на видео. Он спросил у рабочих разрешение на снос деревьев.

«Народ, я сейчас на кольце на Дарвина», — сказал мужчина, обращаясь к тем, кто увидит ролик в интернете. Далее он спросил рабочих, которые сносят деревья на кольце: «Скажите, а почему вы здесь ели пилите? А кто здесь главный? Фамилию назовите, кто разрешил здесь пилить». Потом автор видео снова обратился к аудитории: «Ребята, подъезжайте сюда, кто может. И полицию вызовите, пожалуйста».

Фото: Сергей Белогорохов, «Зеленый город» / facebook.com

Рабочие продемонстрировали разрешение на вырубку 132 деревьев на перекрестке улиц Дарвина и Блюхера. В документе указано, что после строительства развязки на участке планируют провести компенсационную высадку деревьев и кустарников.

Местные жители выступают против расширения улицы Дарвина за счет вырубки зеленых насаждений. 24 мая глава региона Алексей Текслер ознакомился с проектом развязки на Троицком тракте. Подрядчик заявил о необходимости увеличить число полос до шести. Алексей Текслер отметил, что в этом году потребность в расширении отсутствует.

Ранее сообщалось, что кольцо возле Мебельной фабрики уберут и сделают на том месте Т-образный перекресток. Затем это решение изменили. Теперь планируется разделить кольцо на две части с помощью продления улицы Дарвина до Блюхера.

Фото: Сергей Белогорохов, «Зеленый город» / facebook.com

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