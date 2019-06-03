Прокуратура увидела основания для отмены итогов конкурса по выборам мэра Челябинска

Фото с сайта chelduma.ru

Прокуратура поддержала иск «Яблока» об отмене итогов конкурса по выборам главы Челябинска, которые прошли в феврале 2019 года.

Надзорное ведомство дало положительное заключение по заявлению бывшего кандидата в мэры города, председателя челябинского «Яблока» Ярослава Щербакова. Он требует признать недействительными результаты конкурса на должность главы областного центра. На заседании в Советском райсуде прокурор заявила, что есть основания для признания действий конкурсной комиссии незаконными и для отмены решения об избрании главы города. Ответчиками по иску проходят челябинская гордума и сама комиссия.

Ярослав Щербаков ранее обратился в суд из-за многочисленных нарушений конкурсной процедуры по выборам главы Челябинска. «Все, о чем мы указывали в иске, — гордума не исполнила своих обязательств по установлению четких условий конкурса, а конкурсная комиссия не имела права выставлять своих предпочтений при оценке кандидатов, — было нами доказано и ответчиком не опровергнуто. Желание провести конкретного кандидата, который в итоге и стал главой города, было очевидным, а уверенность в его силах при наличии честного состязания, напротив, отсутствовала», — сказал Ярослав Щербаков.

«Надеемся, что решение суда будет справедливым. Наша конечная цель — это возврат прямых выборов мэра. У нас не против Елистратова иск, а против ущербности той конкурсной процедуры, которая была. И мы это доказываем. Будем добиваться. Петицией сейчас собираем голоса», — прокомментировал лидер регионального «Яблока» «Челябинскому эху».

Следующее заседание Советского райсуда назначено на 4 июня. В этот день пройдут прения сторон. Ярослав Щербаков сообщил, что, возможно, тогда же суд вынесет решение.

Фото с сайта chelduma.ru



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