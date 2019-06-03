Агрофирмам Челябинской области помогут наладить поставки продукции за рубеж

Фото с сайта pixabay.com

Глава Челябинской области Алексей Текслер рассказал министру сельского хозяйства России о планах нарастить экспорт сельхозпродукции.



Алексей Текслер принял участие в совещании, которое провел Дмитрий Патрушев. Министр отметил, что Челябинская область является лидером на Урале по объемам экспорта продукции агрокомплекса. В прошлом году предприятия отрасли поставили в другие страны товаров на 108 млн 400 тыс. долларов.



Алексей Текслер в своем докладе обратил внимание на дальнейшее увеличение объема экспорта продукции агрокомплекса. По его словам, этот показатель в 2024 году планируется довести до 292 млн долларов США, или 301,52 тыс. тонн. Это на 183,6 млн долларов, или на 175,85 тыс. тонн больше, чем в 2018-м.



«Расширению экспорта способствует рост производства зерна: к 2024 году планируется увеличить урожаи зерновых до 2,5 млн тонн. В перерабатывающей отрасли растет производство напитков, растительных масел, колбасных изделий и субпродуктов. Ежегодно в регионе запускаются новые мощности, в том числе ориентированные на экспортные поставки», — подчеркнул Алексей Текслер.

Он сообщил, что в этом году в областном бюджете заложено 60 млн рублей на поддержку экспорта продукции агрокомплекса. Деньги пойдут на субсидирование мероприятий по продвижению товаров на зарубежные рынки.



Доцент кафедры менеджмента Высшей школы экономики и управления ЮУрГУ Юрий Дорошенко заявил, что в области существует переизбыток продукции птицеводства и свиноводства. Единственный выход для производителей — сбывать излишки товара в другие страны. По словам Дорошенко, область должна делать ставку на готовую продукцию, а не на сырье.



«Челябинская область, к сожалению, географически так расположена, что нам вывозить, например, зерно невыгодно, потому что очень далеко до основных потребителей — Европы и Китая. Челябинская область правильно делает ставку на уже готовые продукты питания с большей добавленной стоимостью. Не пшеница, допустим, а мука, не мука, а макароны. Проблема в том, что пробиться на зарубежные рынки достаточно тяжело. Если область еще больше будет оказывать поддержку сельхозпроизводителям, будет супер», — прокомментировал Юрий Дорошенко.



Руководитель отдела экспорта ЧОО «ОПОРА РОССИИ» Павел Золотов согласен с тем, что продавать за рубеж готовую продукцию выгоднее. Однако иностранные компании заинтересованы в покупке именно сырья, продолжает он. По мнению Павла Золотова, для ускорения выхода на внешние рынки южноуральским производителям нужна помощь властей в покупке нового оборудования.



«На сегодня возможен, если мы говорим про быстрый экспорт, экспорт сырья. Если мы говорим про масло, это нерафинированное масло для тех производителей, которые за рубежом уже делают добавленную стоимость. Экспорт законченной продукции, конечно, для нас выгоден. Для этого нам нужно вливание в технологии, оборудование, чтобы мы могли надбавленную стоимость оставлять в России», — уверен Павел Золотов.



Во время совещания Алексей Текслер высказал свои предложения, которые помогут Челябинской области увеличить поставки агропродукции за рубеж. Среди них — оптимальная организация лабораторных испытаний пищевых продуктов мясопереработки при поставках в Китай и мероприятия по продвижению продукции на экспорт. Дмитрий Патрушев пообещал рассмотреть все предложения и включить их в итоговый протокол заседания.

Фото с сайта pixabay.com

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