Жильцов высотки на Энтузиастов обязали самим отремонтировать фасад после обрушения кирпичей

Фото: Марсель Хазиев / vk.com

Фасад дома в центре Челябинска после обрушения предстоит ремонтировать жильцам.

ТСЖ получило соответствующее предписание госжилинспекции. До 7 июня необходимо за свои средства оградить опасную территорию рядом с домом №11в по Энтузиастов, а до 3 июля — устранить все замечания по фасадным работам. Если этого сделано не будет, то жильцов оштрафуют. Как отметил председатель городской общественной инспекции Марсель Хазиев, ни он, ни собственники квартир с решением не согласны, ведь дом был сдан с многочисленными нарушениями — под гарантийное письмо от застройщика.

«Откровенно говоря, жильцы стали заложниками ситуации от застройщика. Есть экспертизы, судебные решения о том, что застройщик должен на очень внушительную сумму провести работы, в том числе ремонт водостоков, фасадной части, что это все не соответствует требованиям ГОСТа. По факту же сегодня жильцов сделали крайними. Им выписали предписание. И, так скажем, сроки тоже чуть-чуть непонятны ни мне, ни жителям», — рассказал Марсель Хазиев.

Марсель Хазиев уточнил, что в доме отсутствует привязка облицовочного кирпича к внутренней стене и кладочная сетка, также застройщик не доделал водосток.

«Именно по этой причине вся вода поступала в отверстие в поры между облицовочным кирпичом и стеной. Из-за этих причин произошло обрушение», — написал общественник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Есть и другие нарушения, в том числе по пожарной безопасности. Общая стоимость всех необходимых работ оценивается более чем в 30 млн рублей, и, в частности, по фасаду и кровле — превышает 10 млн. На спецсчете по капремонту у жильцов накопилось около двух. Чтобы их использовать, необходимо общее собрание. Сход жильцов запланирован на эту неделю.

«Я бы хотел, чтобы и минстрой подключился к этому вопросу неформально и создал комиссию. Потому что я уже наперед знаю, какое будет решение — денег будет недостаточно, и все зависнет, так скажем, в процессе. А пока все это зависнет, сейчас над муниципальным тротуаром висит глыба кирпичей, которая еще не обрушилась. То есть до шестого этажа кирпичи рухнули, после шестого этажа и выше под кирпичами нет никакой опоры из других кирпичей», — прокомментировал Марсель Хазиев.

Жильцы готовят обращение на имя министра строительства Челябинской области Виктора Тупикина с просьбой создать независимую комиссию, чтобы помочь решить вопрос с застройщиком.

Кирпичная кладка на доме №11в по Энтузиастов обрушилась 30 мая. На место выезжали сотрудники МЧС. Они сообщили, что по стене здания пошла трещина. Площадь разрушения облицовки составила порядка пяти квадратных метров. Никто не пострадал.

Фото: Марсель Хазиев / vk.com

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