Роспотребнадзор требует защитить от дорожного шума детский сад на Университетской набережной

Фото с сайта vk.com/civilpatrol74

Детский сад в Челябинске на прошел проверку по уровню шума.

Эксперты выявили превышение допустимого уровня шума во дворе детского сада №35 на Университетской набережной. Проверку они провели по требованию общественной организации «Гражданский патруль». Правозащитникам стало известно, что из-за соседства с широкой улицей, по которой идут большие потоки машин, во время прогулок дети и воспитатели не слышат друг друга.

Информацию подтвердили санинспекторы. В утренние и вечерние часы прогулок предельные значения шума на детских площадках учреждения превышены почти в 1,5 раза и достигают 63 дБ при норме в 45 дБ.

Результаты проверки передали в мэрию. От чиновников требуют обеспечить детям нормальные прогулки. Однако в правозащитной организации считают, что исправить ситуацию уже невозможно. Детский сад оказался на пути автомагистрали, а в ближайшее время в связи со строительством ТРК поток машин увеличится. Территория дошкольного учреждения уже огорожена шумовыми экранами, но это не помогает, констатировали в «Гражданском патруле».

Фото с сайта vk.com/civilpatrol74



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