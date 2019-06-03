В Челябинской области построят платный дублер трассы М5

Источник: mineconom74.ru

Проект платной трассы Сатка — Миасс прошел важный этап обоснования.

С января 2019 года петербургская компания «Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры» начала делать экономические изыскания и готовить технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта платного дублера трассы М5 «Урал». Речь идет об участке, прилегающем к хребту Уреньга.

Первый заместитель гендиректора компании Станислав Цибро напомнил, что федеральная трасса на отрезке Сатка — Златоуст — Миасс является автомобильной дорогой III технической категории с двумя полосами движения. Реконструкция этого участка до I категории не предусмотрена, поэтому есть необходимость построить дублирующий проезд. «Челябинскому эху» Владислав Цибро пояснил, что в первую очередь платная дорога будет актуальна для транзитного транспорта.

«Трасса М5 достаточно перегружена, особенно летом или зимой, когда наблюдаются неблагоприятные погодные условия. Соответственно необходим некий дублер, который позволил бы эту трассу разгрузить. Плюс трасса М5 сейчас загружена главным образом транзитными потоками — это фуры, автопоезда, которые идут в другие регионы из других регионов, то есть это не машины Челябинской области в основном. Для них хорошо бы сделать транзитный коридор, чтобы проходить этот участок. Дорога имеет значимость, привлекательность для транзита», — подчеркнул Владислав Цибро.

В министерстве экономического развития Челябинской области подчеркнули, что трасса М5 в горной зоне исчерпала свои возможности, имеет высокий уровень загрузки и аварийности. «Дальнейшее развитие этого участка будет сопровождаться неразрешимыми проблемами, связанными с изъятием наиболее ценных земель, вовлеченных в хозяйственный оборот, в течение многих лет и обеспечением экологической безопасности населения, проживающего в непосредственной близости от дороги, а также пропуском движения на период реконструкции», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.



Специалисты Научно-исследовательского центра опросили автомобилистов, которые часто ездят по М5. Около 70% респондентов не исключили, что стали бы пользоваться дорогой-дублером, даже если она была бы платной. Когда именно начнется строительство, Владислав Цибро сказать не смог. Предполагаемая стоимость проезда также пока не известна.

Источник: mineconom74.ru

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