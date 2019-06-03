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29.05.2019 г. | 09:38
Прокуратура объявила предостережение главврачу больницы №6, где сотрудники заявили о снижении зарплат
03.06.2019 г. 13:27
После сообщений о проблемах с зарплатами прокуратура Металлургического района и госинспекция труда провели проверку в челябинской больнице №6.
В апреле сотрудники медицинского учреждения пожаловались, что руководство снизило доплаты за работу в ночное время и отменило стимулирующие выплаты за стаж. Кроме того, им неверно начислили деньги за март.
Проверка показала, что некоторые стимулирующие выплаты, выделяемые структурным подразделениям больницы, не имели должного обоснования и не конкретизировали связь с критериями по эффективному контракту. «Кроме того, в нарушение требований трудового законодательства по итогам начисления заработной платы за март 2019 года ряд работников в результате счетной ошибки недополучили суммы заработной платы», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.
Прокурор внес главному врачу представление об устранении нарушений. Кроме того, руководителю объявили предостережение. А в отношении учреждения и ответственных должностных лиц возбудили дела об административном правонарушении.
Ранее проверки в больнице провели челябинский горздрав и обком профсоюзов медработников. В мае главврач Виктор Шепелев сообщил, что было выявлено около 20 счетных ошибок, которые допустили при начислении зарплат. Нарушения устранили, медработникам доначислили деньги с учетом процентов за просрочку, сказал тогда руководитель учреждения.
После Нового года южноуральские медучреждения перешли на новую систему: стимулирующие выплаты сократили в пользу оклада. При этом итоговый размер зарплаты не должен уменьшаться.
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