Прокуратура объявила предостережение главврачу больницы №6, где сотрудники заявили о снижении зарплат

После сообщений о проблемах с зарплатами прокуратура Металлургического района и госинспекция труда провели проверку в челябинской больнице №6.

В апреле сотрудники медицинского учреждения пожаловались, что руководство снизило доплаты за работу в ночное время и отменило стимулирующие выплаты за стаж. Кроме того, им неверно начислили деньги за март.

Проверка показала, что некоторые стимулирующие выплаты, выделяемые структурным подразделениям больницы, не имели должного обоснования и не конкретизировали связь с критериями по эффективному контракту. «Кроме того, в нарушение требований трудового законодательства по итогам начисления заработной платы за март 2019 года ряд работников в результате счетной ошибки недополучили суммы заработной платы», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Прокурор внес главному врачу представление об устранении нарушений. Кроме того, руководителю объявили предостережение. А в отношении учреждения и ответственных должностных лиц возбудили дела об административном правонарушении.

Ранее проверки в больнице провели челябинский горздрав и обком профсоюзов медработников. В мае главврач Виктор Шепелев сообщил, что было выявлено около 20 счетных ошибок, которые допустили при начислении зарплат. Нарушения устранили, медработникам доначислили деньги с учетом процентов за просрочку, сказал тогда руководитель учреждения.

После Нового года южноуральские медучреждения перешли на новую систему: стимулирующие выплаты сократили в пользу оклада. При этом итоговый размер зарплаты не должен уменьшаться.

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