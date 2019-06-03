На конкурсные прослушивания в челябинский симфонический оркестр приедут музыканты со всей России

Фото с сайта pixabay.com

В челябинской филармонии стартуют прослушивания музыкантов в новый симфонический оркестр.

Прослушивания будут идти с 4 по 8 июня в концертном зале имени Прокофьева. В них примут участие музыканты со всей России, сообщили в пресс-службе челябинской филармонии. Результаты прослушивания станут известны до 16 июня. Коллектив начнет выступать в сезоне 2019-2020.

Создание симфонического оркестра в Челябинске началось несколько лет назад. Пианист Денис Мацуев неоднократно обращал внимание на отсутствие штатного музыкального коллектива в филармонии. Из-за этого учреждению приходится привлекать к концертной деятельности музыкантов из театра оперы и балета.

Фото с сайта pixabay.com

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