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29.05.2019 г. | 09:38
На конкурсные прослушивания в челябинский симфонический оркестр приедут музыканты со всей России
03.06.2019 г. 13:20
Фото с сайта pixabay.com
В челябинской филармонии стартуют прослушивания музыкантов в новый симфонический оркестр.
Прослушивания будут идти с 4 по 8 июня в концертном зале имени Прокофьева. В них примут участие музыканты со всей России, сообщили в пресс-службе челябинской филармонии. Результаты прослушивания станут известны до 16 июня. Коллектив начнет выступать в сезоне 2019-2020.
Создание симфонического оркестра в Челябинске началось несколько лет назад. Пианист Денис Мацуев неоднократно обращал внимание на отсутствие штатного музыкального коллектива в филармонии. Из-за этого учреждению приходится привлекать к концертной деятельности музыкантов из театра оперы и балета.
Фото с сайта pixabay.com
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