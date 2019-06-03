После ЧП с детьми в Улан-Удэ глава Челябинска поручил проверить работу батутов

Фото с сайта sibkray.ru

Мэр Челябинска Владимир Елистратов поручил проверить работу надувных батутов в Челябинске.

Поводом для проверок стало ЧП в Улан-Удэ, где пострадали шестеро детей. Владимир Елистратов рассказал, что в выходные видел в городе батут, который приподнимался из-за порыва ветра.

«Я проходил мимо батута и заметил, что и у нас они подпрыгивают, поэтому попросил ответственных лиц провести проверку, мониторить эту ситуацию. Если у кого-то нет разрешительных документов, своевременно отреагировать», — заявил Владимир Елистратов.

В четверг, 30 мая, в Улан-Удэ из-за порыва ветра перевернулся батут. Пострадали шестеро детей, четверых из них доставили в реанимацию. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Фото с сайта sibkray.ru



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