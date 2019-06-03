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За подготовку Челябинска к саммиту ШОС будет отвечать новый вице-губернатор Егор Ковальчук
03.06.2019 г. 11:55
Алексей Текслер назначил своим заместителем бывшего директора челябинского водоканала.
Егор Ковальчук приступит к выполнению своих обязанностей во вторник, 4 июня. Он будет курировать работу вновь создаваемого министерства промышленности и природных ресурсов, а также отвечать за подготовку и проведение саммитов ШОС и БРИКС. Региональное министерство экономического развития переходит при этом в прямое подчинение губернатору.
Егор Ковальчук несколько лет работал на руководящих должностях в Челябинской области. В частности, был директором МУП «ПОВВ», заместителем главы Челябинска по городскому хозяйству, министром промышленности, природных ресурсов и имущественных отношений региона, министром радиационной и экологической безопасности. Также Ковальчук избирался в депутаты челябинской гордумы.
В 2015 году он возглавил департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа. Последние несколько месяцев работал в минстрое России.
Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области / znak.com
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