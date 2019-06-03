За подготовку Челябинска к саммиту ШОС будет отвечать новый вице-губернатор Егор Ковальчук

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области / znak.com

Алексей Текслер назначил своим заместителем бывшего директора челябинского водоканала.

Егор Ковальчук приступит к выполнению своих обязанностей во вторник, 4 июня. Он будет курировать работу вновь создаваемого министерства промышленности и природных ресурсов, а также отвечать за подготовку и проведение саммитов ШОС и БРИКС. Региональное министерство экономического развития переходит при этом в прямое подчинение губернатору.

Егор Ковальчук несколько лет работал на руководящих должностях в Челябинской области. В частности, был директором МУП «ПОВВ», заместителем главы Челябинска по городскому хозяйству, министром промышленности, природных ресурсов и имущественных отношений региона, министром радиационной и экологической безопасности. Также Ковальчук избирался в депутаты челябинской гордумы.

В 2015 году он возглавил департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа. Последние несколько месяцев работал в минстрое России.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области / znak.com

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