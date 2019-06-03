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29.05.2019 г. | 09:38
Семья бывшего губернатора Бориса Дубровского временно сворачивает бизнес в Челябинской области
03.06.2019 г. 11:30
Агентство URA.RU сообщило, что сын экс-губернатора Александр Дубровский продал часть своего магнитогорского бизнеса.
Согласно данным сервиса СБИС, доля Дубровского-младшего в одной из фирм, входящих в группу «Синай», перешла к новому владельцу. Речь идет об ООО «Объединенная компания производителей «Товары Магнитки», пишет агентство. В организации сыну экс-губернатора принадлежало 50%. Теперь собственником доли стал бизнесмен Константин Переверзев, говорится в публикации. Там же сказано, что компания является прибыльной, специализируется на выпуске столовой утвари из металла. В 2015 году к Переверзеву отошли доли Дубровского-младшего в фирмах «ДИП-Трейдинг» и «ДиП-Лайт», отмечает URA.RU.
Источник сообщил агентству, что семья Дубровских временно сворачивает бизнес. «Это из-за проблем бывшего губернатора во взаимоотношениях с федеральной антимонопольной службой», — цитирует издание собеседника.
Ранее ФАС направила материалы в правоохранительные органы, по которым в отношении Бориса Дубровского могут быть возбуждены уголовные дела. Но источник при этом указывает, что история для бывшего губернатора может закончиться благополучно. Подтверждение тому — недавнее приглашение в Кремль для вручения ордена и встречи с президентом Владимиром Путиным.
Фото с сайта gubernator74.ru
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