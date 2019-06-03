В Челябинске из-за бездействия чиновников засыхают голубые ели

Фото с сайта vk.com/civilpatrol74

Общественники обратились в прокуратуру и минэкологии региона из-за засыхающих голубых елей в Челябинске.

По словам представителей челябинского отделения организации «Гражданский патруль», отдельные деревья погибли примерно на 70%. Больные ели находятся в Советском и Центральном районах. У деревьев засыхают нижние ветки, желтеет и опадает хвоя.

Проблему выявили еще летом 2018 года в сквере за площадью Революции. Тогда активисты обратились в мэрию, где им сообщили, что этим вопросом должна заниматься администрация Советского района. Жалобу перенаправили туда.

Через неделю пришел ответ, в котором чиновники отметили, что за состоянием деревьев должна следить мэрия. Общественники обратились в прокуратуру. Ведомство признало городскую администрацию ответственной за состояние елей, однако спустя почти год ситуация не изменилась, рассказал корреспонденту «Челябинского эха» активист движения Георгий Акмен.

«Год прошел, никаких изменений нет. Прокуратура особо не помогла, то есть они вроде как объяснили, что елями за площади Революции должен заниматься город, и на этом все. Они отправили какое-то представление в администрацию, но это никак не повлияло на ситуацию. Проблема даже шире и касается не только елей, но и других деревьев. Ими никто не занимается, никто не следит за их состоянием», — отметил Георгий Акмен.

Общественники собрали все ответы, полученные в прошлом году, и вновь обратились в прокуратуру. Также они направили жалобу в минэкологии региона. Активисты просят привлечь к проверке лесопатологов для принятия экстренных мер по лечению деревьев.

Фото с сайта vk.com/civilpatrol74

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