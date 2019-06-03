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29.05.2019 г. | 09:38
Мэр Челябинска Владимир Елистратов поручил быстрее косить траву в городе
03.06.2019 г. 10:26
Фото с сайта cheladmin.ru
Жители предъявили главе Челябинска претензии по поводу нескошенной травы на улицах.
В понедельник, 3 июня, на аппаратном совещании в мэрии Владимир Елистратов сообщил, что прошел по городу и пообщался с челябинцами. Люди показали ему заросшие травой участки.
«Я шел по улице. Ко мне подошла женщина и сказала, что вот это не совсем красиво. Я с ней согласился. Через несколько часов это было скошено. Это там, где я прошел. В целом идет работа по кошению травы в плановом режиме, в том числе и по трамвайным путям», — сказал Владимир Елистратов.
Глава города поручил начальнику управления благоустройства Владимиру Жучкову усилить работу по ликвидации зарослей травы на улицах.
Фото с сайта cheladmin.ru
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