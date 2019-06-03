Мэр Челябинска Владимир Елистратов поручил быстрее косить траву в городе

Фото с сайта cheladmin.ru

Жители предъявили главе Челябинска претензии по поводу нескошенной травы на улицах.

В понедельник, 3 июня, на аппаратном совещании в мэрии Владимир Елистратов сообщил, что прошел по городу и пообщался с челябинцами. Люди показали ему заросшие травой участки.

«Я шел по улице. Ко мне подошла женщина и сказала, что вот это не совсем красиво. Я с ней согласился. Через несколько часов это было скошено. Это там, где я прошел. В целом идет работа по кошению травы в плановом режиме, в том числе и по трамвайным путям», — сказал Владимир Елистратов.

Глава города поручил начальнику управления благоустройства Владимиру Жучкову усилить работу по ликвидации зарослей травы на улицах.

Фото с сайта cheladmin.ru

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