Жильцы около 30 домов в Челябинске три недели сидят без горячей воды

Фото с сайта pixabay.com

Жителям нескольких районов в Челябинске не включили горячую воду после опрессовки.

Первая в этом году опрессовка началась 14 мая и должна была завершиться 28 мая. Но горячей воды до сих пор нет в нескольких районах. В Ленинском — в шести домах, необходимо заменить бойлеры, сообщил глава территории Александр Орел. В Курчатовском — в четырех, воду там планируют включить в ближайшие дни. Хуже всего ситуация в Калининском районе — горячей воды нет в 17 домах и двух социальных учреждениях. В Металлургическом сроки также нарушили, но на неделю.

Во вторник, 4 июня, стартует очередной этап опрессовки. Горячую воду отключат в 1246 жилых домах, 72 детских садах, 70 учебных и 30 лечебных учреждениях.

Фото с сайта pixabay.com

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