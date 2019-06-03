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29.05.2019 г. | 09:38
«Серьезных опасений нет»: мэр Челябинска Владимир Елистратов прокомментировал слухи о своей отставке
03.06.2019 г. 10:20
Фото с сайта cheladmin.ru
Владимир Елистратов заявил, что не обсуждал с главой региона Алексеем Текслером вопрос о своем увольнении.
В понедельник, 3 июня, главу Челябинска попросили прокомментировать информацию о его отставке. Владимир Елистратов отметил, что у него нет серьезных опасений на этот счет.
«Тяжелая судьба, слов нет. Мы с руководителем области эту тему не обсуждали. Идет нормальная работа. У меня каких-то серьезных опасений нет. Как будет — жизнь покажет», — заявил Владимир Елистратов.
Ранее некоторые СМИ сообщали о возможной отставке главы Челябинска из-за претензий Алексея Текслера к работе городской администрации.
Фото с сайта cheladmin.ru
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