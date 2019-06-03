«Серьезных опасений нет»: мэр Челябинска Владимир Елистратов прокомментировал слухи о своей отставке

Фото с сайта cheladmin.ru

Владимир Елистратов заявил, что не обсуждал с главой региона Алексеем Текслером вопрос о своем увольнении.

В понедельник, 3 июня, главу Челябинска попросили прокомментировать информацию о его отставке. Владимир Елистратов отметил, что у него нет серьезных опасений на этот счет.

«Тяжелая судьба, слов нет. Мы с руководителем области эту тему не обсуждали. Идет нормальная работа. У меня каких-то серьезных опасений нет. Как будет — жизнь покажет», — заявил Владимир Елистратов.

Ранее некоторые СМИ сообщали о возможной отставке главы Челябинска из-за претензий Алексея Текслера к работе городской администрации.

Фото с сайта cheladmin.ru

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