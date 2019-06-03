В Челябинске полиция ищет мужчину, который открыл стрельбу в Парковом

Фото с сайта 1ul.ru

В микрорайоне Парковый неизвестный регулярно стреляет с балкона по людям и машинам.

На прошлой неделе мужчина с балкона дома на Краснопольском проспекте, 3а стрелял по машине, припаркованной возле аптеки. Одна из местных жительниц рассказала об инциденте в группе «Парковый Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

«Я с ребенком на руках забежала в аптеку. В аптеке узнала, что это далеко не первый случай, что у них уже стекла все повреждены», — пишет она.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что по факту стрельбы проводится проверка.

Фото с сайта 1ul.ru

Все новости за 03.06.2019 г.»