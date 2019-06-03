«Справедливая Россия» готова поддержать Текслера на выборах, если он пойдет самовыдвиженцем

Фото с сайта gubernator74.ru

Депутат Госдумы Валерий Гартунг прокомментировал выступление врио губернатора Алексея Текслера перед заксобранием.

В программе «Разворот» на «Челябинском эхе» Валерий Гартунг сказал, что внимательно ознакомился с тезисами доклада главы региона. Это по сути предвыборная программа, считает он. На вопрос ведущего, поддержит ли «Справедливая Россия» Алексея Текслера на выборах, Гартунг ответил, что партия сделает это при одном условии.

«Давайте не будем забегать вперед, но заявку Текслер сделал очень хорошую. Мы сейчас обдумаем, переварим то, что он сказал, и сформируем свою позицию, свои предложения. Если они найдут отклик у кандидата Текслера, я не исключаю, что мы можем его поддержать, если он пойдет самовыдвиженцем. Если он пойдет от «Единой России», извините…» — прокомментировал развитие событий Валерий Гартунг.

По словам Валерия Гартунга, варианты решения экологических проблем, предложенные Текслером в обращении к депутатам, созвучны с инициативами «Справедливой России», связанными с борьбой против загрязнения окружающей среды. То же самое глава регионального отделения партии сказал по поводу здравоохранения, в частности, необходимости остановить его необдуманную оптимизацию. Также Валерий Гартунг отметил, что ему близки инициативы Текслера о развитии экономического потенциала Челябинской области.

«Я именно так оцениваю, как и он: жители имеют незаслуженно низкие доходы и валовой региональный продукт у нас тоже незаслуженно низкий», — озвучил свою позицию Валерий Гартунг.

Выборы губернатора Челябинской области назначены на 8 сентября.

Фото с сайта gubernator74.ru



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