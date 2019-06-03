В Челябинске уволили начальника управления дорожного хозяйства

Алексадр Шабалин (в центре) / Фото с сайта gubernator74.ru

Владимир Елистратов сообщил об увольнении начальника управления дорожного хозяйства Челябинска Александра Шабалина.

По словам мэра Челябинска Владимира Елистратова, Александр Шабалин уволен, сейчас обязанности начальника управления дорожного хозяйства исполняет Ирина Степанова. «Подыскиваем кандидатуру на этот пост», — добавил глава города.

24 мая руководитель области Алексей Текслер во время инспекции ремонтируемых дорог потребовал уволить Александра Шабалина. У главы региона возникли вопросы к городскому управлению из-за проблем с контрактом — УФАС дважды отменяло результаты торгов по жалобам участников.

27 мая Владимир Елистратов рассказал, что Александр Шабалин отстранен от работы, а вопрос его отставки необходимо дополнительно обсудить с Алексеем Текслером.

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