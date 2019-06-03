СМИ сообщают о вероятном назначении вице-губернатором бывшего министра промышленности Егора Ковальчука

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области / znak.com

В Челябинской области ожидают решение по кандидатуре заместителя губернатора.

По данным источников Znak.com и «Курса дела», место ушедшего в отставку Руслана Гаттарова «с большой долей вероятности» займет Егор Ковальчук. Сообщается, что он прошел все необходимые собеседования.

Ковальчук возглавлял в Челябинске МУП «ПОВВ», был замглавы администрации по городскому хозяйству, министром промышленности, а после — министром экологической безопасности. В 2015 году переехал в Ханты-Мансийский автономный округ, где занял пост директора департамента ЖКХ и энергетики. С марта 2019 года работал в минстрое России. Ожидается, что на посту вице-губернатора Челябинской области он будет курировать экономику и промышленность.

Источник Znak.com рассказал, что «Ковальчук близок с предпринимателем Борисом Видгофом, который просил за него в областном правительстве». «Предполагается, что в случае назначения Ковальчук начнет собирать свою старую команду Кроме того, рассматривается вопрос переподчинения экономическому блоку министерства экологии. Сейчас это ведомство курирует вице-губернатор Сергей Сушков», — сообщил источник.

Политолог Александр Подопригора в комментарии «Курсу дела» также упомянул Бориса Видгофа. «Скорее, это «тракторозаводская» группа Бориса Видгофа реализовала свою заявку в предвыборных раздачах. Ковальчук – человек вменяемый, достаточно коммуникабельный, имеющий опыт реальной работы; он хорошо знает ситуацию в регионе, не замечен в увлечениях дурными «мегапроектами», а для «кланов» так вообще родной», — считает политолог.

В пресс-службе правительства Челябинской области изданию Znak.com не стали комментировать кадровые перестановки и сообщили, что новости будут позднее.

Об отставке Руслана Гаттарова официально стало известно в минувшую пятницу, 31 мая. Он был заместителем губернатора Челябинской области с февраля 2014 года. Сегодня — его последний рабочий день в правительстве региона. Гаттаров не стал озвучивать планы по трудоустройству. Сказал лишь, что в ближайшее время хочет побыть с семьей.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области / znak.com

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