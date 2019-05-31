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29.05.2019 г. | 09:38
В Челябинске будут судить мужчину, который пытался устроить похищение бизнесмена
31.05.2019 г. 16:30
В суд передали уголовное дело 43-летнего челябинца, которому вменяют попытку похищения и вымогательство.
Обвиняемым является местный житель Саидакбар Мухамадиев, пишет Znak.com. По информации интернет-газеты, мужчина в ноябре 2018 года решил добиться получения денег от оппонента — крупного бизнесмена его национальности. Для этого запланировал похищение предпринимателя и дальнейшее вымогательство у его родных нескольких миллионов рублей в качестве выкупа.
По совету знакомых Мухамадиев вышел на малознакомого мужчину со связями в преступном мире. За вознаграждение в миллион рублей предложил ему совершить похищение. Тот согласился, а сам сообщил обо всем в правоохранительные органы. Тогда началась инсценировка похищения. Обвиняемый дал исполнителю вводные: информацию о месте работы и отдыха жертвы, его автомобилях, домашний адрес. Внешне все прошло успешно, но при передаче денег исполнителю обвиняемого задержали.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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