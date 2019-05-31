Владимир Путин официально присвоил челябинскому аэропорту новое название

Фото с сайта cekport.ru

Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен выдающихся россиян.

Новые имена получили более 40 аэропортов. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Челябинский аэропорт теперь официально получил имя физика-ядерщика Игоря Курчатова. Название южноуральцы выбрали в конце 2018 года в результате голосования в рамках конкурса «Великие имена России».

Создатель советской атомной бомбы родился в 1903 году в Симе. Также в голосовании принимали участие инженер-конструктор ракетной техники Виктор Макеев и маршал Советского союза Борис Шапошников.

Фото с сайта cekport.ru

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