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29.05.2019 г. | 09:38
Владимир Путин официально присвоил челябинскому аэропорту новое название
31.05.2019 г. 16:25
Фото с сайта cekport.ru
Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен выдающихся россиян.
Новые имена получили более 40 аэропортов. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Челябинский аэропорт теперь официально получил имя физика-ядерщика Игоря Курчатова. Название южноуральцы выбрали в конце 2018 года в результате голосования в рамках конкурса «Великие имена России».
Создатель советской атомной бомбы родился в 1903 году в Симе. Также в голосовании принимали участие инженер-конструктор ракетной техники Виктор Макеев и маршал Советского союза Борис Шапошников.
Фото с сайта cekport.ru
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