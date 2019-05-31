На Южном Урале за первые три месяца 2019 года выявили 13 «черных кредиторов»

В I квартале 2019 года на территории Челябинской области обнаружили 13 нелегальных кредиторов.

Большинство из них не указывали название компании, рекламируя свои услуги в СМИ, сообщили в пресс-службе челябинского отделения Уральского главного управления Банка России. Другие незаконно использовали в наименованиях словосочетания «микрокредитная компания» или «микрофинансовая организация». Всего на Урале за первые три месяца 2019 года выявили 48 «черных кредиторов».

Выдавать кредиты на регулярной основе могут только банки, ломбарды, микрофинансовые организации и потребительские кредитные кооперативы. Для этого у них должно быть специальное разрешение. Проверить легальность кредитора можно на сайте Банка России.

Все новости за 31.05.2019 г.»